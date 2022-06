Tylko 19,7 proc. stanowisk prezesów w Polsce zajmują kobiety, polskie bizneswoman działają głównie w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Według najnowszych danych z KRS w minionym roku liczba kobiet na stanowiskach prezesek oraz członkiń zarządów w Polsce spada, a pierwsze 5 miesięcy 2022 r. nie przyniosło jak na razie żadnej poprawy, jak wynika z nowej analizy przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. Na koniec maja 2022 r. odnotowano zaledwie symboliczny wzrost liczby prezesek oraz członkiń zarządów w stosunku do końca grudnia ubiegłego roku - odpowiednio o 0,03 proc. i 0,13 proc. W przypadku spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odnotowano spadek liczby prezesek o 0,3 proc. oraz niewielki wzrost liczby członkiń zarządów - o 2 proc. Obecnie więc tylko 19,7 proc. stanowisk prezesów w Polsce zajmują kobiety, a członków zarządów 25,5 proc. W przypadku spółek giełdowych te liczby są o wiele niższe - odpowiednio 5,7 proc. oraz 19 proc.

Najwięcej kobiecych biznesów jest w sektorze mikroprzedsiębiorstw

O kolejny 1 proc. spadła również liczba kobiet będących właścicielkami firm. Obecnie 31,5 proc. zarejestrowanych w Polsce działalności należy do kobiet. Największy ich odsetek odnotowano w województwie śląskim - 35,8 proc. Jeszcze w styczniu 2022 zajmowało ono pod tym względem 10. miejsce, a prowadziło województwo zachodniopomorskie, które obecnie znalazło się na drugim miejscu z 34,8 proc. firm należących do kobiet. Niezmiennie najmniej firm prowadzonych przez kobiety jest zarejestrowanych w województwie podlaskim, a ich odsetek w ciągu minionego półrocza nieznacznie spadł i obecnie wynosi 27,9 proc.

Największy odsetek firm należących do kobiet - 30,5 proc. - znajdziemy w sektorze mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Wraz ze wzrostem wielkości firmy ta liczba spada - wśród firm zatrudniających powyżej 250 pracowników jest to już tylko 13,5 proc. Kobiety w Polsce dominują w sektorze usług - głównie w przypadku zakładów fryzjerskich i kosmetycznych - oraz w sektorze pomocy społecznej.







Polskie bizneswoman są zestresowane, ale ambitne i dążą do samodzielności

Według raportu „Bizneswoman Roku” Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Polki zakładają firmy, co pragną samodzielności. Chętnie się doszkalają i rozwijają - w zeszłym roku aż 67 proc. przeszło właścicielek firm przeszło szkolenia i kursy, a ⅓ rozwinęła swoją działalność online. Jednak w okresie pandemii co 5. przedsiębiorczyni musiała zmienić profil działalności swojej firmy, a zmiany w przepisach podatkowych i prawnych w związku z prowadzeniem firmy zwiększyły poziom ich stresu. Wzorem dla tych, które pod wpływem niekorzystnych warunków zaczynają wątpić we własne siły oraz dla tych, które chciałyby założyć własną działalność, ale brak im wiary we własne możliwości, służą laureatki konkursu Bizneswoman Roku, którego 13. edycja właśnie się zakończyła.

Co roku liczba zgłoszeń i nominacji do udziału w konkursie zwiększa się, ale tegoroczna edycja była absolutnie rekordowa pod względem ich liczby, jakości zgłoszeń oraz prezentowanych projektów - mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku - Jestem tym niezmiernie wzruszona, bo to pokazuje, że nasze działania są potrzebne i mają sens. Przez te 13 lat wiele się zmieniło. W ostatnich trzech latach pojawiły się aż cztery nowe, niezwykle ważne kategorie - Organizacja Przyjazna Rodzicom, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Ograniczanie Śladu Węglowego i, najnowsza, Organizacja Przyjazna Osobom ze Szczególnymi Potrzebami. Bo tylko z troską o nasze otoczenie i na fundamencie równouprawnienia oraz różnorodności możemy budować dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Według raportu Mastercard pozycja Polski w obszarze wsparcia instytucjonalnego i tworzenia przyjaznego środowiska do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez kobiety spada - w 2019 r. zajmowaliśmy miejsce 20., w 2020 r. – 26., w tym jesteśmy na 36. pozycji. Tym ważniejsze jest wspieranie grup, które i tak są dyskryminowane. Każdy zasługuje na prawo do realizacji własnych ambicji.

Od początku istnienia konkursu Bizneswoman Roku wręczono już poand 128 stuetek. Nagrodzono przedsiębiorczynie z małych i dużych firm oraz liderki i liderów organizacji, którzy pokazują, że warto realizować marzenia o własnym biznesie i budować firmy nastawione na równość i różnorodność.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS za okres styczeń-maj 2022 r. Badanie przeprowadzono na koniec maja 2022 r.